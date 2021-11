„One Right Now” to pierwsze wspólne nagranie dwóch gwiazdorów, którzy mają na koncie diamentowe płyty i dziesiątki milionów słuchaczy na Spotify. Za produkcję utworu odpowiadają Louis Bell, Brian Lee i Andrew Bolooki. Teledysk do piosenki, który wkrótce ujrzy światło dzienne, wyreżyserował Tanu Muino.

Singiel „One Right Now” poprzedza nadchodzący, czwarty album, nad którym Post Malone właśnie pracuje. Płyta będzie następcą „Hollywood’s Bleeding” z 2019 roku. Wydawnictwo, które dotarło na szczyt zestawienia Billboard Top 200, w USA pokryło się potrójną platyną.

The Weeknd w sierpniu 2021 roku zaprezentował „Take My Breath”, pierwszy singiel z nowej płyty. Laureat Grammy pojawił się też gościnnie w nowym utworze powracających po długiej przerwie Swedish House Mafia, „Moth to a Flame”.