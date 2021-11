W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega i Jeff Garlin. Wyreżyserowany przez BJ McDonnella. Film ma wejść na ekrany w ponad 2000 kin 25 lutego 2022 roku.

Reklama

W „Studio 666” legendarny już rockowy zespół Foo Fighters przenosi się do rezydencji Encino zanurzonej w przerażającej historii rock and rolla, aby nagrać swój długo oczekiwany dziesiąty album. W posiadłości Dave Grohl zaczyna zmagać się z nadprzyrodzonymi siłami, które zagrażają zarówno ukończeniu albumu, jak i życiu członków zespołu.

„Po ponad dwóch dekadach absurdalnych teledysków i licznych muzycznych filmów dokumentalnych nadszedł czas, aby przenieść się na wyższy poziom… pełnometrażowej horror komedii”, powiedział Dave Grohl. „Podobnie jak większość twórczości Foo, «Studio 666» zaczęło się od naciąganego pomysłu, który przerodził się w coś większego, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Kręcąc go w tym samym domu, w którym nagraliśmy nasz najnowszy album «Medicine at Midnight» (mówiliśmy, że to miejsce jest nawiedzone!), chcieliśmy uchwycić klasyczną magię, którą miały wszystkie nasze ulubione filmy rock and rollowe, ale z niespodzianką: przezabawnym rozlewem krwi. Teraz, z pomocą Toma Ortenberga i teamu Open Road Films, możemy wreszcie ujawnić nasz najpilniej strzeżony sekret ostatnich dwóch lat. Przygotujcie się na śmiech, krzyk i chowanie głowy w popcorn. Nadchodzi «Studio 666»!”.

Reżyser filmu BJ McDonnell zdradza: „«Studio 666» to idealne połączenie wszystkich rzeczy, które kocham. Rock, horror i komedia w niezwykle porywającym filmie. Jestem podekscytowany, że połączyłem siły z Foo Fighters, aby stworzyć ten oldschoolowy film. Minęły lata, odkąd widzieliśmy coś takiego jak «Help!» Beatlesów, «Head» The Monkees lub «KISS Meets the Phantom of the Park». Połączyliśmy ten vibe filmów lat 60. i 70. z horrorem i tak narodziło się «Studio 666»! Fani filmu i muzyki będą mogli spotkać się i razem cieszyć naszym dziełem”.

„W ciągu ostatniej dekady mieliśmy szczęście współpracować z Foo Fighters przy wielu wspaniałych projektach”, powiedzieli producenci John Ramsay i James A. Rota. „Czy to filmy dokumentalne, seriale, czy teledyski, zawsze wnoszą ze sobą swoje wielkie talenty i legendarne poczucie humoru. «Studio 666» przenosi to na zupełnie nowy poziom. Nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego filmu. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się nim ze światem”.