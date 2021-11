19 listopada 2021, nakładem Universal Music Polska, ukaże się płyta "Ochman".

Co Krystianowi dał mu udział telewizyjnym talent show? Czym kierował się pracując nad swoją debiutancką płytą? Czy marząc o karierze muzycznej, był przygotowany na to, jak obecnie wygląda jego codzienność? Posłuchajcie!

O WYGRANEJ W "THE VOICE OF POLAND"

Co się we mnie zmieniło po udziale w "The Voice of Poland"? Po pierwsze, jestem bardziej asertywny. Na pewno bardziej niż byłem przedtem.

Po drugie, jestem teraz bardziej skupiony na tym, co muszę zrobić. Wcześniej, kiedy byłem jeszcze niepewny i miałem mniej do roboty, to powodowało zamieszanie. Nie wiedziałem do końca, na czym mam się skupić w stu procentach.

Nawet, mimo, że już wcześniej wiedziałem, że chcę robić muzykę, to był to dla mnie dopiero początek. Teraz jestem bardziej pewny siebie i tego, co chcę osiągnąć w życiu – opowiada Krystian Ochman.

O WSPÓŁPRACY Z MICHAŁEM SZPAKIEM

Jeszcze nie było okazji, żeby się spotkać z Michałem Szpakiem, od zakończenia programu "The Voice of Poland". Ale to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Szpak ma swoją karierę, jest zajęty, a ja nie muszę być aktualnie częścią jego życia. Na pewno fajnie byłoby zrobić jeszcze kiedyś duet wspólnie z Michałem. Bardzo na to czekam.

Michał pomógł mi z asertywnością. Podczas lekcji i tych spotkań, na których pomagał mi z jakimś numerem przed występem, uczył mnie, żeby się nie bać, żeby po prostu zaśpiewać i przekonać się czy coś jest dla mnie czy nie.

Potem ja sam już decydowałem jak chcę coś zaśpiewać. Michał pomógł mi, w tym, żebym stał się bardziej pewny swoich dźwięków i nut – tłumaczy Ochman.

O DEBIUTANCKIEJ PŁYCIE "OCHMAN"

Tak, ta płyta to jestem prawdziwy ja.

Bardzo dużo na płycie"Ochman" pochodzi ode mnie. Szczególnie teksty były dla mnie ważne. Zależało mi, żeby teksty były dobre i żebym się w nich odnajdywał. Żebym mógł powiedzieć, że to jest moje i pochodzi z mojej głowy, a nie od kogoś innego.

Ważne też było dla mnie odniesienie do czasów, w których żyję. Nie wiem, czy byłbym w stanie śpiewać o tym, co było dawno. Czy o tym, co dopiero będzie.

Tekst może mówić o mojej przeszłości lub przyszłości, ale nie może być zbyt ogólny, musi być spójny ze mną – wyjaśnia Krystian Ochman.

