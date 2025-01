Kawka z...Piotrem Odoszewskim. Jego debiutancki album to "Teleranek"

"Piotr Odoszewski to debiutant, o którym może być za moment głośno, więc sprawdźcie jego muzykę zanim będą słuchali go wszyscy wasi znajomi – już tak jest, że słuchają znajomi" - tak brzmiały słowa jednej z recenzji jego artystycznej twórczości.

Piotr Odoszewski wydał kilka miesięcy temu swoją debiutancki album "Teleranek". Jaka jest ta płyta?

Kawka z...Piotr Odoszewski o swoim debiucie

Na pewno jest moja. Bardzo się cieszę, że przy tworzeniu tej płyty udało mi się nie iść na zbyt dużą ilość kompromisów. Przedstawiam siebie, swoje etapy w życiu, to mi pomogło się z tym materiałem jeszcze bardziej utożsamić – mówi w Kawce z... Piotr Odoszewski.

Kawka z...Piotr Odoszewski o swojej drugiej pasji

W Kawce z... Piotr Odoszewski opowiada o swojej drugiej pasji poza muzyką, czyli realizacji audiobooków. Daje mi to ugruntowanie. Muzyka to gigantyczne górki, dołki, czujesz się jak pan świata, zwiedzasz kraj, spotykasz ludzi, grasz koncerty, ale to nie trwa zawsze. Przychodzi jesień i człowiek zamyka się w swojej przestrzeni robiąc album. To mi daje stabilizację - wyjaśnia.

Jestem jednym z tych typów, który uprzykrza życie realizatorom. Jestem w miarę w temacie. Urok pracy ze mną, przeszkadzam realizatorom - śmieje się.

Jak reaguje na to, że porównywany jest do Dawida Podsiadło i Ralpha Kamińskiego? Jaki jest jego nowy album? Jakie ma wspomnienia z dzieciństwa i co znaczą dla niego słowa sukces oraz kariera? Czy warto było dosyć szybko opuści dom rodzinny? Zobaczcie ten odcinek Kawki z...