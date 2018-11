O werdykcie pięcioosobowego jury, w skład którego weszli twórcy teledysków Anna Maliszewska i Konrad Aksinowicz, dziennikarze muzyczni Jędrzej Słodkowski i Damian Sikorski oraz graficzka Maria Apoleika, poinformował rzecznik Festiwalu Wojciech Wojtysiak.

W uzasadnieniu jury podkreśliło, że Grand Prix dla teledysku "Flary" do hiphopowej muzyki zespołu PRO8L3M to "nagroda za stworzenie formy komunikacji z widzem". "Granice świata wykreowanego przez autorów sięgają daleko poza ten teledysk. Fabuła wychodzi poza jego ramy, wkraczając w wyobraźnię oglądającego i sprawiając, że właściwa opowieść toczy się w głowie widza. To sam widz opowiada sobie historię, którą twórcy jedynie zarazili nas jak wirusem – wyobraża sobie, co było wcześniej, co mogło wydarzyć się później, wymyśla kolejnych bohaterów" - zaznaczyli jurorzy.

Do konkursu zgłoszono 405 prac w siedmiu kategoriach: pop, rock i ostre brzmienie, hip-hop, alternatywa, folk, muzyka elektroniczna oraz extra - jeśli twórca uznał, że jego praca nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii. Komisja selekcyjna wyłoniła od trzech do sześciu wideoklipów w każdej z grup, a z nich jury wskazało dziewięć nagród - w tym również za debiut i ważny przekaz.

Teledysk do piosenki zespołu DREKOTY w reż. Zuzanny Plisz triumfował w kategorii alternatywa, w kategorii pop zwyciężyła realizacja Agaty Trafalskiej do piosenki Korteza, kolejni zwycięzcy to: muzyka elektroniczna - reż. Okime Emiko (dla MANOID), rock - reż. Sławek Pietrzak (dla Neuoberschlesien Fart), folk - reż. Michał Gruszczyński, Katarzyna Sienkiewicz do utworu "Dziś późno pójdę spać" zagranego przez Kwiat jabłoni.

Zainteresowanie jurorów wzbudził też teledysk w reżyserii debiutanta - Andrzeja Stepouoisa do piosenki AHA, będącej debiutanckim singlem Juliana Uhu. "To nie tylko festiwalowy debiut, ale olśnienie całego festiwalu. Jurorzy dali się całkowicie zaczarować rzeczywistości, którą stworzyli autorzy klipu i zachwycili się kreatywnym podejściem do tragikomicznego zilustrowania piosenki o dramacie współczesnego człowieka – samotności w tłumie wirtualnych znajomych" - podkreślili członkowie jury.

Za ważny przekaz uznano obraz "Terra Deflorata" zrealizowany dla Natalii Niemen. Odebrała go Olga Czyżykiewicz, która zdobyła również statuetkę w kategorii Extra za teledysk dla Klementyny Umer - "Nie poznaję siebie".

Podczas ceremonii wręczenia nagród w Farbyce Sztuki w Łodzi wystąpiła Marta Zalewska, a po gali koncert zagrał elektropopowy zespół Sonar. Festiwal PL Music Video Awards odbył się w Łodzi po raz pierwszy; organizatorzy już zapowiedzieli jego przyszłoroczną edycję.