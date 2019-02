„Hard White” zostało wyprodukowane przez Boi-1da i !llmind. Utwór od początku wzbudził zainteresowanie fanów, ponieważ w tekście doszukiwano się dissu na Cardi B. Nicki Minaj w rozmowie z Zane Lowe’em oznajmiła jednak, że utwór został nagrany na początku 2017 roku, czyli zanim doszło do publicznych przepychanek obu gwiazd.

Tak o kawałku wypowiedział się jeden z producentów, !llmind, w rozmowie z magazynem „Billboard”: - To Nicki w najwyższej formie. Takie kawałki wychodzą jej najlepiej. To jedna z ostatnich mainstreamowych gwiazd, która naprawdę rapuje. W tym, co robi, nie ma żadnych tanich sztuczek.

Przypominamy, że już wkrótce będziemy mieć okazję do podziwiania Nicki Minaj na żywo. Artystka wystąpi 24 lutego w Atlas Arenie w Łodzi.