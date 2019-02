Przypomnijmy, że w sobotę Alec wystąpił na wyprzedanym koncercie w Warszawie, na którym wykonał piosenki z wydanego 16 listopada 2018 roku mixtape'u Narrated For You. Jako support wystąpił brytyjski wokalista i kompozytor Plested, współautor m. in. takich hitów jak "Touch" Little Mix oraz "Remind Me to Forget" Kygo.

Obecnie piosenki Aleca są odtwarzane w streamingu ponad 18 mln razy w tygodniu. Artysta niedawno pojawił się także w popularnym show The Late Late Show with James Corden, w którym wykonał "Let Me Down Slowly". Mixtape'u Aleca do tej pory posłuchano w streamingu ponad 242 mln razy. Twórczość artysty komplementował między innymi jego wielki idol, John Mayer. Co więcej, zaprosił on Benjamina do swojego live'u na Instagramie, gdzie panowie wykonali utwory Aleca "Death Of A Hero" i "Annabelle's Homework".