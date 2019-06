Płyta "No.6 Collaborations Project" do sklepów i na serwisy streamingowe trafi w pierwszej połowie lipca. Jak wskazuje tytuł, znajdą się na niej nagrania, które Ed Sheeran nagrał z innymi artystami.

Wsród zaproszonych gwiazd znalazły się nazwiska, które rozpalają opinię publiczną. Pojawią się tu: Justin Bieber, Eminem, Cardi B, Bruno Mars, Stormzy i Travis Scott.

W weekend Ed Sheeran zaprezentował na swoim kanale youtubowym teledysk do nagrania "Cross Me", w którym udzielają się też Chance The Rapper & PnB Rock.

W klipie wykorzystano technologię motion capture.