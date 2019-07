- Nagrywanie klipu do drugiego singla to było świetne doświadczenie. Kocham pracę przed kamerą, możliwość wcielenia się w rolę. Postawiliśmy na klimat nocnego miasta, grę świateł i mocny look pewnej siebie, niezależnej kobiety. Paradoksalnie piosenka opowiada o strachu, próbie odnalezienia w sobie odwagi – mówi wokalistka.

Paulina Czapla dała się poznać publiczności 7. edycji programu "Must Be the Music", gdzie oczarowała jury i widzów wykonaniem m.in. "What's Up" zespołu 4 Non Blondes czy "My Love Is Your Love" Whitney Houston. W programie dotarła do finału.

Paulina skończyła studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Śpiewanie jest dla niej nie tylko pasją, ale również źródłem dochodu. Jej codzienna praca to szlifowanie głosów przyszłych wokalistów. Debiutowała singlem "Talizman".