„Psy 3. W imię zasad” – wyczekiwana, trzecia część kultowej serii Władysława Pasikowskiego wejdzie na ekrany kin 17 stycznia 2020 roku.

O.S.T.R. ciężko nie znać. To muzyk, producent, instrumentalista, raper. Autor 22 albumów muzycznych. Posiadacz potrójnie platynowej płyty, podwójnie platynowej płyty, pięciu platynowych płyt i sześciu złotych płyt. Czterokrotny laureat Fryderyka - Nagrody Akademii Fonograficznej. Od 20 lat w nieprzerwanej trasie koncertowej, konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku artystycznym.

Sebastian Fabijański to popularny aktor filmowy. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2014 roku otrzymał nagrody za najlepszy debiut aktorski za role w filmach „Jeziorak” i „Miasto 44” na 39. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Popularność przyniosły mu seriale: „Pakt” i „Belfer”. Niedawno weszły do kin filmy, w których zagrał główną rolę: „Mowa ptaków” Xawerego Żuławskiego oraz „Legiony” Dariusza Gajewskiego. Zobaczyć go będzie można także w filmie „Psy 3. W imię zasad” w reżyserii Władysława Pasikowskiego, który będzie miał premierę w 2020 roku.