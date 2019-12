Oryginalny klip do tej politycznie naładowanej piosenki został nakręcony na pływającej po Tamizie łodzi w południowej części Londynu. Teledysk ten odegrał kluczową rolę w sukcesie utworu i albumu grupy.

Świętując rocznicę premiery tego “londyńskiego” albumu, Muzeum Londynu prezentuje kolekcję przedmiotów z osobistego archiwum The Clash. Ekspozycja obejmuje m.in.: ubrania sceniczne, zdjęcia, filmy oraz projekty tekstów dając nowe spojrzenie w proces nagrywania i tworzenia albumu „London Calling”. Wystawa dla szerokiej publiczności otwarta została 15 listopada i czynna będzie do kwietnia przyszłego roku. Wśród przedmiotów, które są prezentowane znalazły się m.in: zapiski Joe Strummera, słynna połamana gitara basowa Paula Simonona, odręczne notatki Micka Jonesa czy maszyna do pisania Joe Strummera. Kuratorami wystawy są Robert Gordon McHarg III z The Clash oraz Beatrice Behlen z Muzeum Londynu.

Z okazji otwarcia wystawy, 15 listopada ukazało się wyjątkowe wydawnictwo London Calling Scrapbook. W ekskluzywnie opublikowanym pakiecie znalazł się album CD oraz 120 stronicowa książeczka zawierająca odręczne teksty, zdjęcia oraz wcześniej niedostępne materiały z okresu, w którym powstawał album, dostępny jest również dwupłytowy album winylowy z kultowym zdjęciem Pennie Smith oraz specjalne wydanie albumu na płycie kompaktowej (2CD).

Założony w Zachodnim Londynie w 1976 roku, The Clash jest najbardziej wpływowym zespołem, który wyrósł z brytyjskiego ruchu punkowego. Klasyczny skład zespołu to: Joe Strummer na wokalu i gitarze, Mick Jones na wokalu i gitarze, Nick Topper Headon na perkusji i Paul Simonon na basie. Zespół w latach 1979 – 1982 wydał pięć albumów: The Clash ('77), Give 'Em Enough Rope ('79), London Calling (podwójny album '79), Sandinista (potrójny album '80) i Combat Rock ('82).