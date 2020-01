Piosenka napisana została przez autorów sukcesu „Superhero” czy „Anyone I want to be” – Lanberry, Patryka Kumóra oraz Dominika Buczkowskiego z udziałem Kayah w tworzeniu tekstu, natomiast za partie akordeonu w utworze odpowiedzialny jest Marcin Wyrostek.

Jak mówi Kayah: Utwór został stworzony z myślą o wszystkich kobietach, siostrach, dziewczynach, które trzymają się razem i dzięki temu mogą zmieniać świat!

Viki współpracę z Kayah komentuje: Nie sądziłam, że taka chwila nadejdzie i to tak szybko! Współpraca z Kayah to dla mnie zaszczyt i przyjemność. Cieszę się ogromnie, że powstał ten utwór i mam nadzieję, że przyniesie słuchaczom dużo fajnych chwil i emocji.