Nowy utwór Jonas Brothers to "What A Man Gotta Do". W klipie do kawałka pojawiają się partnerki wokalistów: Priyanka Chopra Jonas, Sophie Turner oraz Danielle Jonas.

„What A Man Gotta Do” - klip wyreżyserował Joseph Kahn. Jonas Brothers zaprosili do wideo swoje partnerki, a w teledysku możemy podziwiać nawiązania do takich filmowych klasyków jak „Grease”, „Nie mów nic” czy „Ryzykowny interes” Reklama Jonas Brothers premierowo wykonają nowy singiel na ceremonii Grammy, która odbędzie się 26 stycznia w Los Angeles. Zespół jest nominowany w kategorii Najlepszy występ popowego duetu/zespołu.

„What A Man Gotta Do” to pierwszy premierowy materiał od wydania albumu „Happiness Begins”, który zadebiutował na szczycie Billboard Top 200 i zdobył status platyny w Stanach. Promujący kawałek singiel „Sucker” trafił na szczyt Billboard Hot 100. Równie wielkim hitem okazał się utwór „Only Human”. „Happiness Begins” ukazało się po 6-letniej przerwie, w trakcie której bracia Jonas zajęli się twórczością solową.