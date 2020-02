Za reżyserię odpowiada David Helman (Michael Kiwanuka, Vince Staples, Octavian), a zdjęcia powstały w Londynie.

Reklama

Inhaler zajęli piąte miejsce w prestiżowym plebiscycie BBC Sound of 2020. Zespół właśnie rozpoczyna największą w dotychczasowej karierze trasę po Wielkiej Brytanii, w ramach której zagra m.in. wyprzedany koncert w Heaven w Londynie. Tego lata Irlandczycy zagrają m.in. na Open’erze, Latitude czy NOS Alive, będą także supportować Kings of Leon na koncercie w Finsbury Park oraz wystąpią u boku Kasabian podczas wielkiego koncertu w ich rodzinnym Leicester.

Inhaler to czwórka przyjaciół – Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon oraz Josh Jenkinson – która założyła zespół jeszcze w szkole. Muzyków połączyła miłość do The Stone Roses, Joy Division, The Strokes, Depeche Mode, Interpol, Kings of Leon czy The Cure.

Wydając zaledwie kilka singli, Inhaler zdążył zgromadzić wierną i liczną grupę fanów, a łączna liczba streamów katalogu zespołu przekroczyła 10 milionów. Ich utwory opowiadają o młodości oraz odnajdywaniu swojej drogi. – Chcę pisać o radości z życia, byciu nastolatkiem i wszystkim złym, co może się z tym wiązać. Nie chcę skupiać się wyłącznie na szczęśliwych momentach, ale nie chcę też być smutasem – wyjaśnia lider grupy, Elijah Hewson.

Inhaler wystąpi na Open’erze 4 lipca 2020.