„The Women Who Raised Me” zawiera nagrania, które były wykonywane przez takie ikony muzyki jak Ella Fitzgerald, Roberta Flack, Astrud Gilberto, Lauryn Hill, Billie Holiday, Diana Krall, Carmen McRae, Bonnie Raitt, Sade, Nina Simone czy Dusty Springfield. „The Women Who Raised Me” zawiera także duet z największą inspiracją artystki, czyli z Norah Jones.

Reklama

Najnowszy singiel i wideo do utworu „Pearls” z repertuaru Sade.

Krążek wyprodukowany został przez Larry’ego Kleina (Joni Mitchell, Herbie Hancock), który odpowiedzialny był także za debiutancki album Kandace z 2016 roku („Soul Eyes”).

To jest album jaki zawsze chciałam nagrać. Jest wyrazem mojego szacunku i wdzięczności dla tych wszystkich wspaniałych wokalistek, od których tak wiele się nauczyłam. Od każdej czegoś nowego, innego, dzięki czemu jestem teraz tu gdzie jestem

Album został nagrany nagrany z grającą na fortepianie i śpiewającą Kandace, w towarzystwie fantastycznych muzyków: gitarzysty Steve’a Cardenasa (Norah Jones), basisty Scotta Colleya (Carmen McRae) i perkusisty Clarence’a Penna (Diana Krall).

Kandace na swoim koncie ma współpracę m.in. z takimi gwiazdami jak Ghostface Killah (Wu-Tang Clan) czy perkusista i producent Karriem Riggins (Common, J Dilla, Kanye West). Na albumie „The Women Who Raised Me” pojawiają się m.in. Christian McBrid w utworze „Devil May Care”, saksofonista David Sanborn w „I Put a Spell On You” i oczywiście rewelacyjna Norah Jones, z którą Kandace wspólnie zaśpiewała utwór Elli Fitzgerald „Angel Eyes”.

„The Women Who Raised Me” będzie dostępna na CD, winylu oraz w wersji cyfrowej.

Tracklista: 1. Devil May Care 2. Angel Eyes 3. I Put A Spell On You 4. Pearls 5. Ex Factor 6. I Can’t Make You Love Me 7. Gentle Rain 8. Solitude 9. The Nearness Of You 10. What Are You Doing The Rest Of Your Life 11. Killing Me Softly 12. Strange Fruit