Za produkcję muzyczną odpowiada Auer. Zdjęcia do klipu autorstwa znanego polskiego operatora Andrzeja Jaroszewicza, scenariusz i reżyseria: Sebastian Fabijański. Produkcja: Maria Siniarska dla UFO.

Wiosną tego roku nakładem Asfalt Records ukaże się debiutancki album muzyczny Sebastiana Fabijańskiego, popularnego aktora kinowego młodego pokolenia. Płyta zatytułowana "Primityw" pojawi się na rynku 24 kwietnia 2020 roku. Za projekt okładki i oprawę graficzną odpowiadają Mateusz Machalski oraz fotograf Filip Zwierzchowski. Producentami wykonawczymi są szef Asfalt Records – Tytus oraz DJ Haem, który podjął się także nagrania, mixu i masteringu albumu. Do projektu zaproszono bardzo zróżnicowane grono producentów muzycznych.

Oto co o "Primitywie" mówi sam Sebastian Fabijański: "Ta płyta to powrót do pierwszej miłości, bo w moim przypadku rap niewątpliwie nią jest. Kiedy stałem przy mikrofonie w wieku 16 lat – czułem to samo, co czuję dziś - wolność. Nikt nie mówi, co mam pisać i co wykrzyczeć a przez 32 lata zebrał się materiał który musiał znaleźć jakieś ujście. Dobrze, że znalazł w muzyce...”

Z kolei Tytus udowadnia, że mamy tu do czynienia z dobrym hiphopowym materiałem: "Nikt nie rodzi się raperem z zawodu i nigdzie nie jest powiedziane, że dobrym raperem nie może być aktor, jeśli tylko jako muzyk jest autentycznie sobą, a nie odgrywa jakiejś roli. Z Sebastianem nie ma takiego ryzyka, bo on od zawsze kroczy swoimi ścieżkami, jest znany ze szczerości i bezkompromisowości. Za mikrofonem wykazał się doskonałym warsztatem oraz otwartą głową, dzięki czemu szykuje się dopracowany, ambitny i dosyć zróżnicowany materiał."