Londyńska fotografka Harley Weir została poproszona przez NOWNESS o stworzenie swojej wizualnej interpretacji piosenki „Thanks For The Dance”. “Jestem wielką fanką Leonarda Cohena. Jego teksty są bardzo surowe, ale jednocześnie tak ciepłe. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią jego dziedzictwa”. Dzięki świeżemu spojrzeniu artystki, teledysk z pewnością spodoba się szerokiemu gronu odbiorców i przekaże klimat ponadczasowej muzyki Leonarda Cohena. Wizualizacja, którą stworzyła Harley Weir ukazuje symbolikę narodzin, dorastania i śmierci. Aktorka Rowan Blanchard (Girl Meets World/The Goldbergs) gra pannę młodą, która została uchwycona pomiędzy bólem przemiany i obietnicą odrodzenia. Na planie teledysku pojawiła się również brytyjska modelka i aktorka Lily Cole wcielając się w rolę Wenus Botticelliego, otoczona przez niemowlęta, symbolizująca miłość, płodność i nowe życie.

Wypuszczony w zeszłym roku i nominowany w 2020 roku do nagrody JUNO w kategorii „Adult Alternative Album of the Year”, album „Thanks For The Dance” był zaskakująco wypełniony utworami prosto od samego mistrza. To co zaczął Leonard Cohen dokończyli producent Adam Cohen oraz jego przyjaciele, tworząc album który zachowuje brzmienie artysty, jednocześnie ukazując je w świeżej odsłonie.

„Thanks For The Dance” to ostatnie wideo z serii Thanks for the Dance: Artistic Responses to Leonard Cohen. Stworzona przez NOWNESS seria ukazuje wideo interpretacje utworów z pożegnalnego albumu barda.