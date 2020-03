Ludzie mają tendencję do budowania imperiów i stają się ślepi na to, co ważne. Różnorodne obsesje rozpraszają ich uwagę. Jesteśmy benzyną i zapałką, które powodują katastrofę... Pożar niosący olbrzymie straty. Ale jest nadzieja, ponieważ powstajemy i upadamy... To krąg życia. Pozostaje pytanie: dlaczego? Czy musimy cały czas powtarzać ten sam scenariusz?