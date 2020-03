Za reżyserię klipu odpowiada Cole Bennett z Lyrical Lemonade.

W teledysku pojawiają się znani przyjaciele artysty – Mike Tyson oraz Dr. Dre. Wideo kończy się dedykacją dla Juice WRLD, który zmarł w grudniu ubiegłego roku w wieku 21 lat. Słyszymy tam też głos artysty: Mam nadzieję, że każdy ma dobry dzień. Mam nadzieję, że każdy osiągnął coś istotnego. Nawet jeśli nie, nie zniechęcajcie się. Starajcie się to osiągnąć jutro, w kolejnych dniach i tak dalej. Jeśli przechodzicie przez trudny czas, mam nadzieję i modlę się za to, że wam się uda. Pamiętajcie, że macie siłę, by przejść przez każde gówno, które was spotyka.

„Godzilla” promuje album „Music to Be Murdered By”, dziesiąty debiut Eminema na szczycie Billboard 200. Najnowszy klip artysty znalazł się na pierwszym miejscu karty na czasie, a w zaledwie 18 godzin po premierze zgromadził 10 mln wyświetleń.