W przerwie od wydanego niedawno “Art Brut 2”, PRO8L3M dzieli się nowym klipem do jednego z najbardziej lubianych przez fanów numerów z “Widmo” LP, czyli “Jak Disney”. Za animacją stoi Bartosz Minkiewicz - autor komiksów o przygodach pierwszego antybohatera polskiego komiksu - Wilqa oraz prywatnie fan duetu.

“Jak Disney” to psychodeliczne wspomnienie tłocznej domówki, na której nie brakuje niejednego zwrotu akcji, któremu daleko do disneyowskich wzorców. Wilq jako bohater odnalazł się w tej historii doskonale. Wilq, czyli “skwaszony buc” to główna postać serii komiksów stworzonych przez braci Minkiewiczów. W animacji wykorzystanej w „Jak Disney” Bartosz Minkiewicz wykorzystał fragmenty serialu „Wilq Superbohater” w reżyserii Leszka Nowickiego i swojej.