Początek sukcesów medialnych Izabeli, to jej udział w finale VI edycji programu telewizyjnego "Must Be The Music" z siostrzanym zespołem El Saffron, którego była liderką i założycielką. Jesienią 2018 roku została półfinalistką IX edycji programu "The Voice of Poland", a to dalej zaledwie początek jej kariery.

W 2019 roku rozpoczęła współpracę z wybitnym kompozytorem i aranżerem Marcinem Partyką oraz ze znakomitymi poetami i autorami tekstów. Premiera debiutanckiej albumu Izabeli Szafrańskiej miała miejsce 30 listopada ubiegłego roku. Dzisiaj natomiast szersza publiczność poznała jej najnowszy hit!



Utwór "Wstań" to nowa muzyczna odsłona w klimacie pop charyzmatycznej wokalistki. Całość podpowiada, co należy zrobić, by osiągnąć szczęście i podzielić się nim z innymi. „Więc idź, na ciebie czas i odkryj to, czego Ci brak” – dajcie się ponieść pięknemu głosowi Izabeli i poznajcie jej sposób na drogę do szczęścia!