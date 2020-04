Za teledysk do „Bikini” po raz kolejny odpowiada Grajper, znany z produkcji dla Taconafide czy Schaftera. To już drugi obraz, który zarejestrował dla Bass Astral x Igo. Pierwszy – „Feeling Exactly” – zdobył nominacje do nagród na polskich i zagranicznych festiwalach (m.in. Berlin Music Video Awards 2020, Soundie 2019) i nagrodę w kategorii Ważny Przekaz na PLMVA 2019.

„Bikini” to szczególna podróż przez historię masek. Czemu je zakładamy? Czy chcemy uciec do innej rzeczywistości, do innego ja? A może dzięki nim odsłaniamy nasze prawdziwe oblicze, pokazujemy nasze żądze, odkrywamy swoje skrywane namiętności? Każdy z nas nosi na co dzień maski, może warto się zastanowić dlaczego? Zrzućmy je, by być jak najbliżej samego siebie.

Jesienią zespół zapowiada trzecią płytę oraz trasę koncertową, podczas której publiczność zobaczy chłopaków w zupełnie nowej odsłonie. Bass Astral x Igo Ensemble to bowiem nowe utwory i nowe aranżacje znanych już piosenek stworzone wraz z sześcioosobowym zespołem.