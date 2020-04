Dokładnie pół roku temu ukazała się debiutancka płyta Baranovskiego „Zbiór”. To na niej znalazły się przebojowe, platynowe i złote single wokalisty: „Dym”, „Luźno”, „Zbiór” i przede wszystkim „Czułe miejsce”. Teledysk do tej ostatniej piosenki na YouTube do tej pory obejrzano ponad 12 milionów razy. Sam album spotkał się z ciepłym przyjęciem słuchaczy i krytyków. Album zdobył nominację do Fryderyków 2020 kategorii Album Roku Pop.

Reklama

O płycie w podkaście "Po stronie kultury" opowiadał też sam artysta.

Kolejnym etapem miała być trasa koncertowa promująca „Zbiór”. Niestety, w związku z epidemią koronawirusa życie koncertowe na całym świecie zamarło do odwołania… Szczęśliwie cały czas można pisać i nagrywać nowe piosenki. Oto „Momenty” - zupełnie premierowy singiel Baranovskiego.