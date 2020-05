Łącząc się wirtualnie pomiędzy Wielką Brytanią i Los Angeles, Brian May i Roger Taylor oraz Adam Lambert nagrali „You Are The Champions”: nową wersję klasycznego utworu Queen „We Are The Champions”. To pierwszy oficjalnie wydany utwór Queen i Lamberta. Przypominamy, że Adam zaśpiewał właśnie ten utwór w trakcie pierwszego występu z legendami rocka, podczas finału „American Idol” w 2009 roku. Zyski ze sprzedaży singla zasilą COVID-19 Solidarity Response Fund.

Brian May i Roger Taylor, spędzając czas na przymusowej izolacji w domu, organizowali spontaniczne występy dla fanów. Te mini-koncerty oraz interakcje z fanami zaowocowały pomysłem, by nagrać wspólnie z Adamem Lambertem nową wersję „We Are The Champions”. To właśnie Lambert wpadł na pomysł, by zmienić linijkę tekstu na „You Are The Champions” – wszystko zadziało się w trakcie jednego z „wirtualnych jamów” na Instagramie. Fani domagali się, by utwór trafił do oficjalnej dystrybucji. Zespół postanowił więc nagrać kawałek. W piosence usłyszymy też basistę grupy, Neila Fairclougha.

Roger Taylor mówi:

Jako ojciec córki, która walczy na pierwszej linii, jestem bardzo świadomy znaczenia pracy tych wszystkich, którzy codziennie walczą o nasze społeczeństwo. Ich odwaga i poświecenie nie mogą zostać niczym zakłócone. Rządy powinny robić wszystko, by wesprzeć tę walkę i chronić najbardziej narażonych. To nasze największe skarby, nasi prawdziwi mistrzowie.

Adam Lambert podsumowuje: - Jestem absolutnie wdzięczny tym, którzy działają na pierwszej linii frontu na całym świecie. To dla Was jest ten kawałek. Dziękujemy, że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Podziwiamy Waszą odwagę i siłę.

- „We Are The Champions” zawsze było wzruszające. Jesteśmy wdzięczni Queen i Adamowi Lambertowi, że użyczyli swoich talentów, by wesprzeć bohaterów walczących na pierwszej linii frontu z COVID-19. Ich wkład w tę walkę podniesie na duchu najbardziej potrzebujących – stwierdza Elizabeth Cousens, szefowa UN Foundation.