Violet Oliferuk pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale od lat mieszka w Los Angeles, gdzie razem z siostrami prowadzi firmę medyczną oraz szkoli swój warsztat muzyczny. W tym drugim pomaga jej Stevie Mackey, znany ze współpracy z takimi artystami jak: Jennifer Lopez, JoJo, Selena Gomez, Rosalia czy Lenny Kravitz.

Reklama

Violet w The Voice Of Poland udało się dojść w programie aż do etapu bitew. Podczas nokautu trener wyeliminował ją jednak, tłumacząc swoją decyzję słowami: "Jeśli mam być sprawiedliwy, to nie mogę z powodu własnych uczuć skrzywdzić kogoś, kto jest lepszy. W życiu nie ma łatwych decyzji…”. Ta sytuacja jednak nie wpłynęła negatywnie na ich prywatną relację. Wręcz przeciwnie – trwale ją umocniła.

Muzyka towarzyszy Violet od dzieciństwa. Od 8 roku życia śpiewa i gra na pianinie, jednak dopiero teraz zdecydowała się opublikować swój pierwszy oficjalny singiel “Przezroczysta”. Piosenka opowiada historię, która wzrusza do łez i pokazuje jej pobyt w Polsce od najbardziej emocjonalnej strony. Artystka przyznaje, że to najbardziej intymna rzecz, jaką postanowiła publicznie zaprezentować.

Do stworzenia utworu Violet zaprosiła Piotra Siejkę, który współpracował m.in. z Edytą Górniak, Natalią Kukulską czy Kasią Cerekwicką. Tekst do "Przezroczystej" napisał natomiast Maciek Wasio. Viola zrealizowała więc swoje marzenie z dzieciństwa i śmiało mówi, że nie wyobraża sobie, aby ktoś inny lepiej trafił w to, co chciała przekazać.