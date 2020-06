Obserwuje to co dzieje się na świecie, jak i w naszym kraju. Rodzi się we mnie ogromna niezgoda, na podział jaka miłość jest właściwa, a jaka nie. Chcę być spokojna o moich bliskich, widzieć uczucie bez podziału i strachu. Poszanowanie podstawowych praw człowieka, to coś o co każdy z nas powinien usilnie zabiegać.