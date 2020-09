djęcia do obrazka zostały nakręcone w 2019 roku podczas jesiennej trasy Korteza - „Przedpremierowo". Na jednej z pierwszych prób przed rozpoczęciem koncertów, Kortez zaproponował zmianę aranżacji do piosenki "Mój Dom" - „To jedna z moich najważniejszych piosenek, ale nigdy nie byłem w pełni zadowolony z jej finalnej wersji i dlatego nie trafiła na drugą płytę…”.

Zespół błyskawicznie odnalazł się w nowym pomyśle Korteza, a kolejnym krokiem było połączenie "Mojego domu" z nowo powstałą piosenką „Nad morzem”.

Oba utwory znalazły się na koncertowej płycie „Sold Out 2019 /2020” wydanej w tym roku przez Jazzboy Records. Obrazek do tych piosenek został dodatkowo zilustrowany ruchomymi rysunkami przez Krzyśka Ostrowskiego z Cool Kids Of Death.

Kortez obecnie rozpoczyna jesienną trasę koncertową KWADRO TOUR 2020. W ostatnim czasie sporym przeobrażeniom uległ zespół towarzyszący, który zmniejszył się do kwartetu. Jesienią na scenie zobaczymy muzyków w składzie: Kortez (śpiew, gitara, fortepian, gitara basowa, puzon, instrumenty klawiszowe), Krzysiek Domański (gitara basowa, fortepian, gitara, instrumenty klawiszowe, chórki), Robert Szymański (perkusja, chórki) i Tomasz Ziętek (trąbka, instrumenty klawiszowe).