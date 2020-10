Owszem, mamy w sobie moc, by brać, ale brać nie zawsze oznacza dostać. Rzecz polega na akceptacji tego faktu i postawieniu się na miejscu tych, którzy są w obiektywnie trudniejszej sytuacji. Taka postawa pozwala zbudować dystans i wdzięczność za to co się się ma. Dla głodnego twój chleb jest skarbem. Dla bezdomnego skarbem jest dach nad głową. Dla kogoś komu lecą bomby na głowę, skarbem jest pokój. Niektórych złości postawa "inni mają jeszcze gorzej", ale prawda jest taka, że gdy wszystko jest względne, jedynym co pozostaje, to żyć względnie dobrze - opisuje Patrycja Kosiarkiewicz.

"Nadmiar" jest kolejnym singlem promującym album "Ogólnie chodzi o to", którego premiera jest zaplanowana na 28 października. Produkcją płyty zajął się współtwórca całości materiału Maciasu X wraz z odpowiedzialnym za miksy Patrykiem Tylzą z RedD Publishing Studio. Będzie się na nią składać 14 utworów gatunkowo utrzymanych na pograniczu synthpopu i elektroniki alternatywnej. Za stronę autorską odpowiada jak zwykle sama Patrycja.

Patrycja Kosiarkiewicz jest wokalistką i autorką z dużym stażem. Wydała 6 albumów, w ciągu swej 25 letniej kariery pisała też piosenki dla innych wykonawców. Ma na koncie ponad 250 utworów, wiele z nich utrzymywało się przez długi czas na listach airplay.