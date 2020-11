Robert Cichy prezentuje kolejny singiel ze swojej płyty "Dirty Sun". Tym razem jest to utwór "Jedna noc" z gościnnym udziałem Mroza. Do utworu powstało lyric video znakomicie oddające klimat tej nietuzinkowej kompozycji. Autorem video jest bardzo dobrze zapowiadający się młody twórca Oskar Sawicki.

"Z Mrozem widzieliśmy się na wielu letnich festiwalach i prawie każda nasza zakulisowa rozmowa sprowadzała się do tego by coś razem zrobić. Nigdy wcześniej nie graliśmy razem na scenie, nie pracowaliśmy wspólnie. Jednak nadajemy na tych samych muzycznych falach i wiedziałem, że jak już się spotkamy to wyjdzie z tego coś dobrego. I tak właśnie pewnego wieczoru udało nam się spotkać i do rana mieliśmy gotowych kilka utworów, z których wybraliśmy jeden. Ten kawałek pod względem muzycznym i tekstowym oddaje dobrze klimat w jakim powstał… Szczera opowieść dwóch facetów przy butelce dobrego trunku, z gitarą i hołdem dla tego co najlepsze w muzyce." - tak o powstaniu utworu mówi Robert Cichy.