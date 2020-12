"Bracia, siostry to my ochrona zdrowia, a rządzących zapraszamy do naszego pogotowia. Na oddział terapii beznadziejnych przypadków. Jeśli brak wam wyobraźni, uczcie się od pięciolatków" - rapuje Kazik.

Staszewski nazywa TVP "zgniłą maszyną chorej propagandy" i rzuca tekst o "kłamstwach kosztujących 2 mld".

Dostaje się również Jackowi Sasinowi. "Na pierwszym froncie walczę w pocie czoła, rządowy cwaniak oburzony woła, że pełne gacie, że wciąż się boimy, zdejmij ten garnitur, k...a, chodź się zamienimy" - słyszymy gniewne słowa lidera Kultu.

W teledysku wykorzystano fragment spotu "Polska to chory kraj" za zgodą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.