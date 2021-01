Gwen Stefani funduje fanom oparty na pulsie reggae nowy singiel “Let Me Reintroduce Myself”!

W wyreżyserowanym przez Philipa Andelmana klipie wokalistka powraca do najbardziej charakterystycznych stylizacji i najważniejszych momentów w swojej karierze.

W teledysku oglądamy obecną Gwen z tuzinem jej wcieleń z przeszłości! Fani No Doubt bez trudu rozpoznają tu sportową frontwoman w stylizacji a la "Just a Girl" oraz w wersji retro sukienki z klipu "Don't Speak", czy Jej wcielenie z solowych momentów jak z "Hollaback Girl," hitu numer 1 przywołanego zresztą w tekście “Let Me Reintroduce Myself.”