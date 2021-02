W aranżacji wyraźnie słychać inspiracje latami 80/90, jest to połączenie syntetycznych brzmień oraz wyrazistego tłustego beatu nawiązującego do klimatu Rythm and Blues.

Tekst opowiada o kobiecie, która wchodzi w kolejny, dojrzały etap życia. Rozliczyła się z przeszłością, zaakceptowała swoje wady, potrafi dostrzec swoje zalety i ma mnóstwo siły by zacząć wszystko od nowa.

Reżyserką teledysku jest Olga Czyżykiewicz.

Ideą było stworzenie minimalistycznego, artystycznego teledysku, w którym oddajemy klimat piosenki w sposób metaforyczny, używając języka plastycznego, artystycznego a także języka tańca.