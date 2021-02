Drugi pełnowymiarowy album Grety Van Fleet został wyprodukowany przez Grega Kurstina (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele).

O najnowszym singlu jeden z muzyków mówi tak:

Na świecie, wbrew pozorom, wciąż jest pełno miłości. O tym właśnie jest „Heat Above” – o wspólnym szybowaniu aż do gwiazd - Sam Kiszka.

Zespół ujawnił 12 utworów z „The Battle at Garden’s Gate” oraz towarzyszące im symbole. Krążek opowiada o wolności, wierze w samego siebie, mocy wspólnoty oraz szacunku dla naszej planety.

Greta Van Fleet – „The Battle at Garden’s Gate” – lista utworów:

1. Heat Above 2. My Way, Soon 3. Broken Bells 4. Built by Nations 5. Age of Machine 6. Tears of Rain 7. Stardust Chords 8. Light My Love 9. Caravel 10. The Barbarians 11. Trip the Light Fantastic 12. The Weight of Dreams