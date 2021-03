Sosnowski mówi o „Hej!”:

„Niesamowicie cieszę się, że Małgorzata Ostrowska zgodziła się tu ze mną zaśpiewać. To jedna z tych piosenek, które powstawały w mojej głowie bardzo długo, a jej głos okazał się dopełnieniem. Teraz ten numer wydaje mi się jeszcze bardziej aktualny. Opowiada już nie tylko o konfliktach w relacji, ale też o złości na to, co aktualnie dzieje się dookoła - a przecież to konflikty potęguje”.

Klip, którego autorką jest Aleksandra Waćkowska, można obejrzeć tu: