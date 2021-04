„Starstruck” to pierwszy oficjalny singiel Years & Years po wydanym w 2018 albumie „Palo Santo” oraz pierwszy utwór po przekształceniu zespołu w solowy projekt Olly’ego Alexandra.

Olly niedawno zagrał główną rolę w bijącym rekordy popularności serialu Channel 4/HBO „Bo to grzech” (w Polsce dostępny na HBO GO). W „Starstruck” gwiazdor muzyki i kina wspina się na nowy poziom. Z miejsca wiadomo, że singiel będzie miał status „instant classic” w dyskografii Years& Years.

Olly tak opowiada o utworze: - „Starstruck” powstało pewnej nocy w studiu na wsi, niedaleko Londynu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem tyle gwiazd. Gdy mieszkasz w dużym mieście, odzwyczajasz się od tego widoku. Odkąd wszyscy musieliśmy przystanąć, ja zapragnąłem wychodzić i tańczyć. Całą skumulowaną energię przelałem więc w muzykę. „Starstruck” opowiada o przypływie euforii, gdy jesteś z kimś, kto cię pociąga. Gdy trzymasz się dobrego przeczucia i nie odpuszczasz. Jak większość z nas, ostatni rok spędziłem w domu. Chciałem stworzyć coś zabawnego i pozytywnego dla ludzi i dla siebie, by mieć się przy czym bawić. Bez względu na to, co robimy czy w jakim miejscu życia się znajdujemy, myślę że wszyscy zasługujemy na trzy minuty międzygalaktycznej ekstazy.