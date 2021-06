Przerzucając waltornie z „Amores Como el Nuestro” Omara Alfanno na klasyczny letni hymn Nowego Jorku, „FWMGAB” ukazuje French Montanę w jego najlepszej wersji. Światowej sławy raper przywraca braggadocio, szczycąc się „fuck wit me, get a bag”. W wyreżyserowanym przez Edgara Estevesa teledysku powraca na Bronx, gdzie hucznie wita go cała dzielnica.

Reklama

French Montana cieszy się sporą popularnością na całym świecie. Jako pierwszy raper został ambasadorem Global Citizen, do tego aktywnie wspiera działania humanitarne takie jak Care Morocco, która zajmuje się wspieraniem rozwoju edukacji i opieki zdrowotnej w kraju, z którego pochodzi.