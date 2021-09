- Cześć Wam! „Błysk” to mój ostatni singiel z debiutanckiej płyty „Nie żałuję”. Jestem z niego dumna, ponieważ jest moim autorskim utworem, przy którym pracowałam z Magdą Wójcik i Radkiem Bieńkuńskim. Mimo, że wszystko co nas otacza, wydaje się być na odpowiednim miejscu... sami nie do końca czujemy się pewnie w momencie, w którym się znajdujemy. Jednak zawsze pojawia się w naszym życiu „błysk”, który staje się przysłowiowym „światełkiem w tunelu”. Błysk dla każdego jest po prostu indywidualnym symbolem, tego co go motywuje w chwilach zwątpienia.

Jest to jeden z najważniejszych klipów, które miałam okazję Wam prezentować. Ma dla mnie sentymentalne, patriotyczno-lokalne znaczenie, ponieważ nagrałam go na terenie Powiatu Krapkowickiego w Województwie Opolskim, skąd pochodzę!

Od urodzenia jestem Krapkowiczanką, dlatego cieszę się, że do klipu mogłam zaangażować ludzi, których znam wiele lat i osoby, które również pochodzą z tamtych rejonów. - mówi Natalia Zastępa.