Po remixie „Chodź, chodź, chodź” i doskonale przyjętym coverze piosenki O.N.A „Kiedy powiem sobie dość” przyszedł czas na całkowicie premierowe nagranie od Rosalie.. „Potrzeba skał” to utwór wyprodukowany przez Marcina Makowca i Michała Lange (czyli duet Martin Lange), który powstał w trakcie pracy nad albumem „IDeal”. Nagraniu towarzyszył jeden z najciekawszych procesów twórczych dla samej wokalistki. Praca nad utworem w tym przypadku rozpoczęła się od melodii i wielogłosów wymyślonych przez Rosalie., a nie jak dotychczas, na bazie samego bitu. W ostatniej fazie utwór dopełnił gość.

- Od początku zależało mi, żeby ta piosenka była zaśpiewana w duecie. Bardzo się cieszę, że udało się nagrać utwór z Królem. Tekst do „Potrzeba skał”, powstał we współpracy z Arkiem Sitarzem, z którym już niejednokrotnie mieliśmy okazję współpracować. To jeden z nielicznych tekściarzy, którzy w tak umiejętny sposób potrafią zachować całkowicie melodie, która w tym wypadku była esencją piosenki - zapowiada Rosalie.

Mimo że utwór powstał w pierwotnej wersji dużo wcześniej, dziś rezonuje najbardziej. Lockdown, niepokoje, niezgoda na obserwowane zdarzenia, wymaga bycia jeszcze silniejszym. Potrzeba skał.

Za reżyserię klipu odpowiadają DMTN, czyli Dawid Misiorny i Tymon Nogalski. Teledysk inspirowany był takimi filmami jak „Na srebrnym globie” A. Żuławskiego, „Satyricon” F. Felliniego, „Siódma pieczęć” I. Bergmana czy wczesnymi kolekcjami mody Issey Miyakiego.