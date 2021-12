Norah Jones zaprezentowała nowy świąteczny teledysk do utworu „I Dream Of Christmas”, który można oglądać wyłącznie na Facebooku. Film został wyreżyserowany przez Dano Cerny’ego i został nakręcony z udziałem wielu znanych gości, w tym Gleba Savchenko, Scotta Tweedie, Emmy Brooks McAllister i Courtney Mawhorr. Piosenka jest tytułowym utworem z pierwszego świątecznego albumu Jones zatytułowanego właśnie „I Dream Of Christmas”, który jest już dostępny w serwisach cyfrowych w rozszerzonej wersji deluxe z 3 dodatkowymi utworami.

Po sukcesie „Come Away With Me”, artystka wydała serię uznanych przez krytyków i odnoszących sukcesy komercyjne albumów solowych – „Feels Like Home” (2004), „Not Too Late” (2007), „The Fal”l (2009), „Little Broken Hearts” (2012) i „Day Breaks” (2016) — jak również tych stworzonych ze swoimi zespołami: The Little Willies, El Madmo czy triem Puss N Boots z Sashą Dobson i Catherine Popper, którego drugi album „Sister” ukazał się w 2020 roku.