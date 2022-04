"Free" to najnowszy, piąty już singiel z nadchodzącej płyty Florence + the Machine, "Dance Fever". Piosence towarzyszy klip, w którym wystąpił popularny brytyjski aktor Bill Nighy, gwiazdor takich filmów jak "To właśnie miłość" czy "Piraci z Karaibów".

Realizując swoją wizję albumu, Florence zaangażowała dyrektor kreatywną Autumn de Wilde i choreografa Ryana Heffingtona, którzy pomogli stworzyć wszystkie dotychczasowe wizualizacje. Nie inaczej jest w przypadku teledysku „Free", w którym zagrał znany chociażby z filmu „To właśnie miłość" Bill Nighy, wcielając się w... niepokój Florence. Płyta „Dance Fever" powstawała głównie w Londynie, podczas pandemii, w oczekiwaniu na ponowne otwarcie świata. Album nawiązuje do tego, za czym Florence najbardziej tęskniła, czyli klubów, tańczenia na festiwalach, bycia w ruchu, bycia częścią wspólnoty. To właśnie nadzieje i marzenia o spotkaniach z bliskimi i tańcu z nieznajomymi napędzały Florence podczas pracy nad płytą. W końcu muzyka jest wyjątkową formą sztuki, która pozwala zatracić się i uwolnić od trosk, choćby na chwilę.