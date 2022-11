Reklama

"Rytmy Pamięci" to projekt edukacyjny realizowany przez oddział IPN w Białymstoku i Podlaską Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców, który, wykorzystując muzykę hiphopową, ma zapoznawać młodzież z historią Polski. W czwartek w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok w Białymstoku odbyło się podsumowanie drugiej edycji projektu, w ramach której powstały dwa single oraz teledyski do nich. Ta edycja poświęcona była historii Armii Krajowej w kontekście 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na AK.

Teledyski "Tropem żółwia" i "Blask"

Odbyły się warsztaty historyczne o Armii Krajowej, a także językowo-rapowe, młodzież wzięła też udział w tzw. lekcji żywej historii, czyli wyjazdach do miejsc pamięci związanych z działalnością AK. Powstały dwa single i klipy do nich. Jak podają organizatorzy, jeden z singli zatytułowany "Tropem żółwia" odnosi się znaku konspiracyjnego używanego przez Polaków, aby wyrazić swój opór wobec okupanta.

Natomiast drugi - "Blask" - został oparty na skojarzeniach związanych z żołnierzami Armii Krajowej i ich działalnością.

Sztafeta pamięci dla młodego pokolenia

Armia Krajowa była fenomenem w skali całego świata i w całej historii świata. Była namiastką wolnej i niepodległej Polski w podziemiu w warunkach okupacji Rzeczpospolitej, barbarzyńskiej hekatomby, która została zgotowana przez niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Fenomen Armii Krajowej polegał na tym, że była częścią polskiego państwa podziemnego, była Polską Walczącą - mówił obecny na podsumowaniu projektu prezes IPN dr Karol Nawrocki. Podkreślił, że "w obliczu sześciu lat przerażającej okupacji powstało podziemne państwo polskie, które dawało Polakom nadzieję na wolną i niepodległą Rzeczpospolitą".

Prezes IPN żartował, że sam nie rapuje, pewnie też niewielu pracowników IPN to potrafi, ale to dzięki nim i pracy całego instytutu udało się odkryć wiele historii Polek i Polaków z XX wieku. XXI wiek stawia przed nami nowe wyzwania. W sztafecie pamięci chcemy być zrozumiali dla młodego pokolenia i chcemy wciąż tę samą prawdę historyczną opowiadać na wiele sposobów, za sprawą nowych technologii, ale także za sprawą wydarzeń artystycznych - mówił Nawrocki. Podziękował też młodym artystom za ich zaangażowanie.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, że projekt "Rytmy Pamięci" łączy nowoczesną formę i polską tradycję niepodległościową. Myślę, że to bardzo ważne, żeby to, co mamy do przekazania, a co jest unikatowe w skali światowej a dla nasz wszystkich bliskie, tę piękną tradycję polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego przekazywać młodszym pokoleniom i robić to w takiej formie jak najbardziej atrakcyjnej - mówił.

Zbieżne interesy IPN i OHP

Naczelnik oddziałowego biura edukacji IPN Urszula Gierasimiuk wyraziła nadzieję, że żołnierze Armii Krajowej mogą być autorytetami dla młodych ludzi. Żołnierze Armii Krajowej kierowali się przede wszystkim hasłem "Bóg, Honor, Ojczyzna", kultywowali miłość do ojczyzny, kształtowanie wiedzy na temat historii polskiej, szlifowanie języka polskiego - to wszystko jest wzorem do naśladowania - powiedziała.

W projekcie wzięła udział młodzież z OHP w Białymstoku, Augustowie i Zambrowie. Beata Matyskiel, podlaski komendant OHP, podkreśliła, że projekt był dla młodzieży ważną życiową lekcją. Mamy zbieżne interesy z IPN, bo tak samo dla nas ważna jest nauka patriotyzmu, sięganie do korzeni, do historii. Po raz kolejny mogliśmy zrobić coś dobrego - dodała.

Autorka: Sylwia Wieczeryńska