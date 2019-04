Nowe nagrania zespołu Interol zebrane na EPce zatytułowanej "A Fine Mess" ukażą się 17 maja nakładem Matador Records.

EPkę promują utwory 'Fine Mess' i 'The Weekend'. Brzmienie zespołu nie powinno nikogo zaskoczyć, a same nagrania szybko mogą trafić do grona przebojów w swej stylistyce. Tytuł EP jasno wskazuje jednak, że mamy do czynienia z przypadkowym zbiorem. Kiedy pełna nowa płyta, tego nie pamiętam.