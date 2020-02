Al Di Meola to jeden z najbardziej cenionych gitarzystów na świecie. Często gości w Polsce, grając koncerty w różnych konfiguracjach artystycznych.

Na najnowszej płycie Al Di Meola powraca do swej ogromnej fascynacji, jaką jest muzyka słynnej czwórki z Liverpoolu. W 2013 roku wydał album "All Your Life: A Tribute To The Beatles". W 2020 wyda nowy, zatytułowany "Across The Universe".

Jego zapowiedzią jest nowa wersja słynnego, klasycznego "Strawberry Fields Forever".