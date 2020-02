Program 3 Polskiego Radia, Fundacja Świętego Mikołaja i Narodowe Centrum Kultury przygotowały program specjalnego koncertu, do udziału w którym zaproszono znakomitych wykonawców polskiej sceny muzycznej, poruszających się w różnych gatunkach muzycznych. Poproszono ich o napisanie muzyki i zinterpretowanie wybranego przez siebie wiersza Zbigniewa Herberta. – Wszyscy zaproszeni zareagowali z ogromnym entuzjazmem i nie tyle „odrobili” zadanie, co wręcz zaskoczyli słuchaczy świeżym, nietuzinkowym podejściem do twórczości poety – mówi Piotr Metz, jeden z opiekunów artystycznych projektu „Herbert 3.0” oraz szef muzyczny radiowej Trójki.

Reklama

Zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie „Herbert 3.0” przyjęli: Marcin „abradAb” Marten, Mela Koteluk, Król, Limboski, Czesław Mozil, Skubas, Justyna Święs (The Dumplings), Wojciech Waglewski i Krzysztof Zalewski, przyjacielem wydarzenia był Paweł „Pablopavo” Sołtys, a artystycznym opiekunem przedsięwzięcia Miłosz Wośko – kompozytor i producent, który czuwał nad spójnością aranżacyjną projektu.

W trakcie koncertu, który odbył się 22 grudnia 2018 r. w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej, zagrała również Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso (12 osób) oraz czteroosobowa sekcja dęta. Materiał muzyczny zarejestrowany podczas koncertu został zamieszczony w całości na tej wyjątkowej płycie, wydanej nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia.