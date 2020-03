„THE FUTURE BITES” zawiera:

1. UNSELF

2. SELF

3. KING GHOST

4. 12 THINGS I FORGOT

5. EMINENT SLEAZE

6. PERSONAL SHOPPER

7. MAN OF THE PEOPLE

8. FOLLOWER

9. ANYONE BUT ME

Poprzedni album Stevena Wilsona „To The Bone” (2017) dotarł do 3. miejsca list sprzedaży w Wielkiej Brytanii, ulegając jedynie Edowi Sheeranowi i Elvisowi Presleyowi. Na łamach „Mojo” można było przeczytać: „To album niemal doskonały… Pełen smaczków, nietuzinkowy, przepełniony dźwiękami skrojonymi z miłością”, a dziennikarze „Q” opisali dokonanie jako „wspaniale wykonaną popową doskonałość”. Artysta w ramach promocji krążka zagrał 145 koncertów w 33 krajach. Występ w Royal Albert Hall z marca 2018 został wydany jako „Home Invasion” na BluRayu.