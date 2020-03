70 lat, z czego aż pół wieku na scenie. Charyzma, niepowtarzalny, znany wszystkim głos i nieodłączne ciemne okulary. Krzysztof Cugowski – prawdziwy gigant polskiej sceny muzycznej, jeden z tych, którzy stworzyli rocka nad Wisłą, współtwórca Budki Suflera – obchodzi swój podwójny jubileusz. Z tej okazji prezentuje dwupłytowy album „50/70. Moje najważniejsze”.

Reklama

Pierwsza płyta zawiera 14 utworów w nowych aranżacjach – te, które Krzysztof Cugowski ukochał szczególnie, które najmocniej zapadły mu w serce.

Druga płyta to zapis koncertu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów, który odbył się w 2018 roku w Radiu Lublin.

Tracklista:

„50/70. Moje najważniejsze”

Blues George’a Maxwell’a

Twoja łza

Głodny

Demony Wojny

Nowa wieża Babel

Woskowe dusze

Zostać w tobie

Przebudzenie

Wielki kpiarz

I tylko gwiazda - blask jej znikomy

Wino, śpiew i łzy

Fraszka dla Staszka

Zamiast kołysanki

Lubię ten stary obraz

„50/70. The best of - live”