Premiera "Dirty sun" została zaplanowana na 26 czerwca 2020 roku. Wśród gości na płycie znaleźli się: Kasai, Mrozu, Rahim oraz Sosnowski. Pierwszym singlem promującym płytę będzie utwór „Piach i wiatr”.

Cichy eksperymentuje z brzmieniem instrumentów strunowych, podążając za nowymi inspiracjami, tworzy charakterystyczny i wyróżniający go na polskim rynku muzycznym styl. Na swojej nowej płycie „Dirty sun” wprowadza przede wszystkim melodyjność, by kompozycje stawały się bardziej piosenkami niż muzycznymi pomysłami. To odróżnia nową płytę od albumu „Smack”, za który Cichy otrzymał Fryderyka w kategorii „Płyta roku country/blues”.

Na albumie znajdzie się jedenaście utworów, w tym sześć w języku polskim. Pisząc piosenki na nową płytę postawiłem przed sobą wyzwanie zaśpiewania kilku utworów po polsku. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ angielskie frazy są bardziej melodyjne i łatwiej je zaśpiewać. Chciałem jednak przełamać swój opór do śpiewania po polsku, otworzyć się i jako muzyk stawiający na rozwój, wymagać od siebie samego czegoś więcej. – mówi Robert Cichy.