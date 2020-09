Od czasu pierwszego występu w 2009, gdy Brian May i Roger Taylor pojawili się jako goście finału ósmego sezonu „American Idol”, którego uczestnikiem był Adam Lambert, połączenie Queen + Lambert stało się jednym z najbardziej rozchwytywanych koncertowych składów na całym świecie. Ich ostatnia trasa po Oceanii okazała się rekordowa – koncert na ANZ Stadium w Sydney oglądało ponad 60 tysięcy osób! Liczba wszystkich szczęśliwców, którzy mieli okazję podziwiać zespół z Lambertem na żywo, zbliża się do czterech milionów. Gdyby nie pandemia, Brian, Roger i Adam właśnie zakończyliby trasę po 9 europejskich krajach z 27 koncertami. COVID-19 sprawił, że muzycy musieli znaleźć inny sposób, by pozostać z fanami w kontakcie.

Reklama

Queen + Adam Lambert zaczęli od YouTube’a, gdzie udostępnili „Tour Watch Party” – godzinny materiał ze smaczkami z ostatnich tras. Masa pozytywnych komentarzy oraz energii była dla zespołu najlepszym dowodem, że the show wciąż może go on. – Sami nie oglądaliśmy tych filmików wcześniej, bo byliśmy zbyt zajęci koncertowaniem. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak dobrze brzmi zespół. Dlatego pomyśleliśmy, że może warto wydać album koncertowy podsumowujący to, co przez ostatnie 8 lat zrobiliśmy z Adamem – wyjaśnia Roger Taylor.

Na „Queen + Adam Live Around the World” znajdziemy najlepsze momenty koncertów z takich imprez jak Rock in Rio, Isle of Wight, Summer Sonic, występów z Brazylii, Portugalii, Japonii, USA oraz z ostatniego koncertu przed lockdownem z Sydney, Fire Fight Australia.

Adam Lambert przyznaje: – Gdy okazało się, że w tym roku nie spotkamy się na trasie, chcieliśmy jakoś zrekompensować to naszym fanom. Album koncertowy okazał się strzałem w dziesiątkę. To pierwszy razy, gdy ukazuje się moje oficjalne wydawnictwo z Queen. W trakcie jego kompilowania świetnie się bawiliśmy, wybierając nasze ulubione momenty występów.

Wydawnictwo dostępne będzie w wersjach CD, DVD i LP. Na CD trafi 19 utworów, w tym także interpretacje napisanych przez Mercury’ego „Love Kills” i „I Was Born To Love You”. Na DVD znajdzie się dodatkowy materiał wideo z „bitwą perkusyjną” Rogera Taylora i 10-minutowym solo Briana Maya.

Zarówno CD, jak i DVD zawierają 22-minutowy koncert Fire Fight Australia, w trakcie którego zespół wykonał historyczną setlistę z koncertu Live Aid 1985: „Bohemian Rhapsody”, „Radio Ga Ga”, „Hammer To Fall”, „Crazy Little Thing Called Love”, „We Will Rock You” oraz „We Are The Champions”.

Queen + Adam Lambert wydali wspólnie do tej pory singiel „You Are The Champions” – lockdownowy hymn dla wszystkich zmagających się z pandemią na pierwszej linii frontu. W ciągu premierowego miesiąca klip zgromadził niemal 4 mln wyświetleń.

„European Rhapsody Tour” została przeniesiona na 2021 rok i zacznie się 23 maja koncertem w Bolonii, a zakończy 7 lipca występem w Madrycie. W ramach tournée grupa planuje 10-dniową rezydencję w londyńskiej O2 Arena.