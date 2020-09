2 października 2020 roku mija 25 lat od wydania przez zespół Oasis swojego drugiego albumu zatytułowanego „(What’s The Story) Morning Glory?”. Z tej okazji Big Brother Recordings zapowiada premierę limitowanego wydawnictwa winylowego tego albumu.

Reklama

Tak będzie wyglądała tracklista:

Winyl (2LP)

„(What’s The Story) Morning Glory?”:

A1 Hello (Remastered)

A2 Roll With It (Remastered)

A3 Wonderwall (Remastered)

B1 Don't Look Back In Anger (Remastered)

B2 Hey Now! (Remastered)

B3 [Untitled] (Remastered)

B4 Bonehead's Bank Holiday (Remastered)

C1 Some Might Say (Remastered)

C2 Cast No Shadow (Remastered)

C3 She's Electric (Remastered)

D1 Morning Glory (Remastered)

D2 [Untitled] (Remastered)

D3 Champagne Supernova (Remastered)

Jak to się wszystko zdarzyło 25 lat temu?

Zaledwie 14 miesięcy po wydaniu w 1994 roku debiutanckiego albumu „Definitely Maybe” Oasis publikuje płytę „(What’s The Story) Morning Glory?”, która staje się piątym najlepiej sprzedającym się albumem wszech czasów w Wielkiej Brytanii i najlepiej sprzedającym się albumem lat dziewięćdziesiątych. Płyta z 269 000 sprzedanych egzemplarzy znalazł się na szczycie listy najlepszych albumów w Wielkiej Brytanii i przebywała tam w sumie 10 tygodni.Na brytyjskich listach przebojów album ten znajdował się ponad 8 lat! Na świecie wydawnictwo znalazło się w pierwszej dziesiątce zestawień na każdym większym rynku a w USA trafiło na czwarte miejsce listy Billboard 200 z ponad 5 milionami sprzedanych egzemplarzy. Łącznie sprzedało się ponad 22 miliony tego albumu.