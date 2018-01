Bruno Mars, artysta tworzący muzykę z pogranicza R&B i funk, został ponadto nagrodzony m.in. w kategorii nagranie roku za utwór "24K Magic". Mars zwyciężył we wszystkich kategoriach, w których był nominowany.

Nominowany siedmiokrotnie raper Kendrick Lamar podczas gali w nowojorskiej Madison Square Garden odebrał pięć nagród, jednak w kategoriach uważanych za mniej prestiżowe, w tym dla najlepszego albumu rap, najlepszego utworu rapowego, najlepszego wykonania utworu rapowego i najlepszego teledysku. Lamar ma już na koncie 12 nagród Grammy.

Jednym z największych przegranych wieczoru okazał się Jay-Z, który mimo aż ośmiu nominacji nie wygrał ani razu.

W mediach nie brakuje głosów, że wieczór miał szansę stać się wielkim triumfem dla muzyki rap ze względu na licznych raperów nominowanych w ważnych kategoriach, jednak wybór przyznającej nagrody Recording Academy po raz kolejny okazał się bardziej zachowawczy. Mimo to przyznanie nagrody za najlepszy album płycie R&B to krok naprzód - ocenia agencja AP, przypominając, że dzieło Bruna Marsa to jedna z zaledwie kilku nagrodzonych w tej kategorii płyt R&B.

Wokalista pop Ed Sheeran został nagrodzony za swój album "Divide" oraz utwór "Shape of You", a płytę "Blue & Lonesome" legendarnych The Rolling Stones doceniono w kategorii najlepszy album bluesowy. Chris Stapleton dostał trzy nagrody Grammy za najlepszy album country, najlepszą piosenkę country i najlepsze solowe wykonanie utworu country.

Pośmiertne wyróżnienia przyznano znanej z sagi "Gwiezdne Wojny" aktorce Carrie Fisher, "bardowi z Montrealu" Leonardowi Cohenowi oraz współpracownikowi Bruno Marsa, Tomowi Coyne'owi.

Podczas trzyipółgodzinnej gali nie zabrakło poruszających występów, m.in. Eltona Johna, Pink, Sama Smitha, Lady Gagi i Rihanny, ani politycznych akcentów. Wielu gości nosiło w klapach lub trzymało białe róże na znak poparcia dla akcji #MeToo i ruchu Time's Up, powstałych w proteście przeciw molestowaniu seksualnemu; podtekst polityczny sugerowano też w przypadku wykonanego przez Stinga przeboju sprzed lat, "Englishman in New York", w którym jeden z wersów brzmi: "Jestem obcym w Nowym Jorku".

Maren Moriss, Eric Church i Brothers Osborne wykonali "Tears in Heaven" Erica Claptona ku czci 58 osób, zabitych w 2017 roku podczas festiwalu muzycznego w Las Vegas przez uzbrojonego mężczyznę. Imiona i nazwiska ofiar wyświetlono na ekranie za występującymi muzykami.

Podczas gali prowadzonej przez Jamesa Cordena skecz odegrała też była kandydatka Partii Demokratycznej na prezydenta USA Hillary Clinton wraz z muzykami takimi jak John Legend, Cher, Snoop Dogg, Cardi B czy DJ Khaled. Podczas skeczu jego uczestnicy czytali na głos fragmenty z książki Michaela Wolffa "Fire and Fury" o rzekomym prawdziwym obliczu obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Oto laureaci GRAMMY 2018 w najważniejszych kategoriach:

Teledysk roku: „Humble." Kendrick Lamar

Nagranie roku: „24K Magic” Bruno Mars

Album roku: „24K Magic” Bruno Mars

Piosenka roku: „That’s What I Like” Bruno Mars

Debiut roku: Alessia Cara

Najlepsze solowe wykonanie pop: „Shape Of You” Ed Sheeran

Najlepsze wykonanie pop w duecie: „Feel It Still” Portugal. The Man

Najlepszy tradycyjny album pop: „Tony Bennett Celebrates 90” Różni artyści

Najlepszy album pop: „÷ (Divide)” Ed Sheeran

Najlepsze wykonanie R&B: „That’s What I Like” Bruno Mars

Najlepszy tradycyjne wykonanie R&B: „Redbone” Childish Gambino

Najlepszy album z muzyką miejską: „Starboy” The Weeknd

Najlepszy album R&B: „24K Magic” Bruno Mars

Najlepsze wykonanie rap: „HUMBLE.” Kendrick Lamar

Najlepszy duet rap: „LOYALTY.” Kendrick Lamar feat. Rihanna

Najlepsza piosenka rap: „HUMBLE.” Kendrick Lamar

Najlepszy album rap: „DAMN.” Kendrick Lamar

Muzyka dla mediów wizualnych: „La La Land” (soundtrack)

Najlepszy album z jazzem wokalnym: „Dreams and Daggers” Cécile McLorin Salvant

Najlepszy album z muzyką latynoską: „El Dorado” Shakira

Najlepsze nagranie dance: „Tonite" LCD Soundsystem

Najlepszy album dance/muzyka elektroniczna: „3-D The Catalogue” Kraftwerk

Najlepszy album gospel: „Let Them Fall in Love” CeCe Winans

Najlepsze wykonanie rockowe: „You Want It Darker” Leonard Cohen

Najlepsze wykonanie metalowe: „Sultan’s Curse” Mastodon

Najlepszy utwór rockowy: „Run” Foo Fighters

Najlepszy album rockowy: „A Deeper Understanding” The War on Drugs

Najlepszy album alternatywny: „Sleep Well Beast” The National

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: „Justin Hurwitz „La La Land”

Najlepiej wydana płyta: „Pure Comedy (Deluxe Edition)” Father John Misty

Producent roku w muzyce rozrywkowej: Greg Kurstin

Najlepszy film muzyczny: „The Defiant Ones”